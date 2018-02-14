دهقاني وريابكوف يؤكدان ضرورة إستمرار التعاون بين طهران وموسكو

وإلتقي مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الحد من التسلح وعدم إنتشار السلاح 'سيرغي ريابكوف' الذي يتواجد حاليا في طهران بهدف التشاور مع نظرائه الإيرانيين حول المواضيع ذات الإهتمام المشترك، إلتقي صباح اليوم الأربعاء مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية 'غلامحسين دهقاني'.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آخر التطورات علي الساحة الدولية بما فيها الحد من التسلح وعدم إنتشار السلاح.

كما أعرب الجانبان عن سرورهما حيال التعاون والتنسيق الجيد بين وفود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا علي صعيد الأوساط والمنظمات الدولية في فيينا ولاهاي وجنيف ونيويورك مؤكدان ضرورة إستمرار وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين.

كما شكر دهقاني روسيا علي دورها الفاعل والبناء في دعم الإتفاق النووي والدفاع عنه بوصفه نجاحا مشتركا علي الساحة الدبلوماسية.

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