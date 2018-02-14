خبير روسي: ترامب ينتهج سياسة خاطئة تجاه الإتفاق النووي

موسكو/14شباط/فبراير/ارنا-اعلن الخبير والاكاديمي الروسي «فلاديمير سوتني كف» إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعتمد سياسة خاطئة تجاه خطة العمل المشترك الشاملة(الاتفاق النووي) ولا يمكنه أن يخاطب ايران من موقف المتغطرس.

واكد سوتني كف، اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، إن مفاوضات مكثفة بين ايران ومجموعة 1+5 اثمرت عن التوصل الي الاتفاق النووي إلا ان ترامب يسعي وراء تغيير ظروف الاتفاق وهذا امر مستحيل و لا تقبل به ايران و لا المجموعة السداسية.
وتابع قائلا إنه يتعين علي ترامب أن يتخذ مواقف مناسبة بعيدة عن الغطرسة تجاه ايران متسائلا بذلك لو كانت امريكا غير راضية بالاتفاق النووي لماذا شارك ممثلوها في المفاوضات النووية؟.
واكد انه في حال تحقيق سياسات امريكا المعادية للاتفاق النووي فان منطقة الشرق الاوسط ستدخل في دوامة الفوضي و انعدام الامن.
واضاف ان موقف ترامب تجاه الاتفاق النووي غير بناء الي درجه يعترف بذلك الساسة الامريكان.
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خبير روسي: ترامب ينتهج سياسة خاطئة تجاه الإتفاق النووي

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