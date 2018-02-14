رفع المستوي الانتاجي لمادة الإيثان في المرحلتين ال 17 و18 من منطقة بارس الجنوبية

بوشهر/14 شباط / فبراير– إرنا – قال مسؤول المصفاة السادسة لمجتمع إنتاج الغاز في منطقة بارس الجنوبية: إنه بعد الإنتهاء من عمليات الترميم والقيام بإجراءات الصيانة في هذه المصفاة سترتفع نسبة إنتاج مادة الإيثان في المرحلتين ال17 و18 من منطقة بارس الجنوبية إلي 42 بالمائة تفوق السعة المتوقعة من إحداث هاتين المرحلتين بنسبة 20 بالمائة.

ونقلاً عن العلاقات العامة لشركة مجتمع غاز منطقة بارس الجنوبية الايرانية اليوم الأربعاء قال حسن أسعدي: إنه نظراً إلي أهمية إنتاج مادة الإيثان بإعتبارها منتجاً ذا قيمة مضافة وبإعتبارها المزوِّد الرئيس لمصنع بتروكيماويات «عسلويه» (جنوب ايران) نري ذلك نجاحاً كبيراً في سياق إنشاء المراحل الضخمة من منطقة بارس الجنوبية الايرانية ال17 وال18 ذات الصلة بإنتاج مادة الإيثان.
وأفاد حسن أسعدي بأنّ السعة الانتاجية المتفق عليها سابقاً لإنتاج مادة الايثان كانت الفين و550 الف طن لكننا رفعنا المنسوب إلي 3 آلاف و50 طنا يومياً.
علماً بأنّ مصافي غاز منطقة بارس الجنوبية تعتبر المزوِّد الرئيس لمتطلبات مصافي بتروكيماويات البلاد حيث بات البلد حالياً يشعر بالأمان والإرتياح والثقة بوصول هذه المواد البتروكيماوية الي شتي أرجائه دون عائق. هذا وبلغ منسوب إنتاج الغاز في المرحلتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من منطقة بارس الجنوبية حالياً إلي 56 مليون متر مكعب من الغاز العادي و80 الف برميل من الغاز السائل و400 طن من الكبريت وانتاج سنوي بلغ المليون طن من مادة الايثان و1،05 ملايين طن من مادتي البروبان والبوتان وهي من السوائل الغازية الاُخري.
إنتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

اقتصاد

منطقة بارس الجنوبية

المراحل ال17 وال18

مادة الايثان

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رفع المستوي الانتاجي لمادة الإيثان في المرحلتين ال 17 و18 من منطقة بارس الجنوبية

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