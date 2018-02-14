ظريف يلتقي أمير الكويت

وثمن أمير الكويت خلال اللقاء، الدور الهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة جماعة داعش الإرهابية وتقديم المساعدات للعراق في سبيل تحقيقه الإستقرار والتقدم الإقتصادي معبرا عن أمله في تسوية كافة المشاكل والخلافات الموجودة بين بلدان المنطقة عبر إنتهاج الحوار وإتخاذ التدابير الملائمة من قبل هذه البلدان.

من جانبه، اعتبر ظريف جهود الوساطة التي بذلها أمير الكويت في سبيل إحتواء الأزمات الراهنة في المنطقة، بانها 'جديرة بالإشادة' وعبر عن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن النتيجة المأمولة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء علي ضرورة تطوير العلاقات الثنائية مشددان علي أهمية تعزيز التواصل المباشر بين مسؤولي البلدين الرفيعين.

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