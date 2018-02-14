نیو دلهی تصدر بیانا رسمیا حول زیارة روحانی الي الهند

نیودلهی / 14 شباط / فبرایر / ارنا – اصدرت وزارة الخارجیة الهندیة بیانا رسمیا حول الزیارة رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی (غدا الخمیس) الي هذا البلد؛ مشیرة فیه الي برامج هذه الزیارة.

وجاء فی البیان ان زیارة الرئیس روحانی الي الهند تستغرق 3 ایام؛ اعتبارا من 15 الي 17 فبرایر الحالی، وذلك تلبیة لدعوة رئیس الوزراء الهندی 'نارندرا مودی'.
وجاء فی البیان الصادر عن وزارة الخارجیة الهندیة، انه ستقام مراسم الاستقبال الرسمی للرئیس الایرانی الدكتور حسن روحانی فی الـ 17 من فبرایر ومن ثم سیلتقی علي انفراد مع كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء الهندیین؛ باحثا معهما فی القضایا ذات الاهتمام المشترك، بما یشمل التقدم الحاصل فی العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة والدولیة.
ونوهت الخارجیة الهندیة فی بیانها الي الزیارة الرسمیة لرئیس وزراء هذا البلد (نارندرا مودی) للجمهوریة الاسلامیة خلال العام 2016.
وخلص البیان الي ان الرئیس الایرانی والي جانب لقائاته الرسمیة فی نیودلهی، سیجری زیارة لمدینة حیدر اباد ایضا.
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نیو دلهی تصدر بیانا رسمیا حول زیارة روحانی الي الهند

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