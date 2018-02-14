رئيس جمعية الصداقة الروسية- الايرانية: هناك محاولات لفرض الارادات علي ايران و روسيا

موسكو/14شباط/فبراير/ارنا-أعلن رئيس جمعية الصداقة الروسية-الايرانية «الكسندر باليتشوك» ان المحاولات الرامية الي فرض الارادات علي ايران وروسيا اخذت منحي تصاعديا قائلا في الوقت نفسه ان البلدين قادران علي التصدي لهذه المحاولات.

وعلي هامش اجتماع 'العلاقات الايرانية والروسية بعد مضي 39 عاما من انتصار الثورة الاسلامية ' الذي اقيم امس الثلاثاء في مقر مجلس الدوما الروسي، اضاف باليتشوك في حديث لمراسل ارنا، ان الاتحاد السوفياتي السابق كان يحمل وجهات نظر متشائمة تجاه ايران ولا يثق بها إلا ان وتيرة العلاقات بين مسكو وطهران شهدت نموا مطردا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران مما نشهد اليوم هناك علاقات ايجابية للغاية تربط البلدين.
وتابع قائلا إن العلاقات بين روسيا وايران قائمة علي حسن الجوار وتعزيز الثقة، داعيا إلي تعزيز التعاون الثنائي علي مختلف الاصعدة العلمية و الثقافية.
واكد علي ضرورة تقييم التطورات في ايران وروسيا من وجهة نظر الخبراء في مجال الاعلام لدي البلدين بعيدا عن وجهات نظر الغرب.
ونوه الي وتيرة العلاقات المتنامية بين روسيا و ايران بشكل غيرمسبوق، واضاف ان انتصار الثورة الاسلامية في ايران ساهم في النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
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سياسي

ايران و روسيا

فرض الارادات

العلاقات المتنامية

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رئيس جمعية الصداقة الروسية- الايرانية: هناك محاولات لفرض الارادات علي ايران و روسيا

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