ظريف يلتقي موغيريني في الكويت للبحث في الاتفاق النووي واعمار العراق

طهران / 13 شباط / فبراير/ارنا-
التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء في الكويت، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، علي هامش المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق.

وبحث ظريف مع موغريني خلال اللقاء بشان الاتفاق النووي وقضية اعادة اعمار العراق واحدث تطورات المنطقة.
ولدي وصوله الي الكويت، اليوم الثلاثاء، اشار وزير الخارجية الايراني في تصريح للصحفيين الي مقترح ايران لتاسيس منتدي الحوار الاقليمي، ان منطقة الخليج الفارسي وغرب اسيا لن تنعما بالامن والاستقرار من دون التعاون بين البلدان الاقليمية.
واكد ظريف في تصريحه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كبيرة للاستقرار والتقدم في العراق وقد وقفت الي جانب الشعب العراقي دوما.
واكد وزير الخارجية ان ايران التزمت دوما بالوعود التي قطعتها خلال المؤتمرات السابقة حول اعادة اعمار العراق؛ واضاف : لدينا تعاون في مجال الطاقة ومن ضمنه الغاز والكهرباء مع العراق.
واوضح ان ايران كانت دوما الي جانب الشعب العراقي وقال لقد كنا الي جانب الشعب العراقي خلال محاربة داعش والتكفيريين وكذلك الحال في اعادة اعمار العراق فايران كانت منذ البداية الي جانب الشعب العراقي وهي التزمت بكامل تعهداتها في المؤتمرات السابقة لاعادة اعمار العراق.
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سياسي

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الاتفاق النووي

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ظريف يلتقي موغيريني في الكويت للبحث في الاتفاق النووي واعمار العراق

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