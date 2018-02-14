ظريف يلتقي نظيره الكويتي

طهران/13 شباط/فبراير/إرنا- إلتقي وزيرا الشؤون الخارجية الإيرانية والكويتي مساء اليوم الثلاثاء وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية لا سيما في منطقة غرب آسيا.

وجاء هذا اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية الإيرانية 'محمد جواد طريف' بنظيره الكويتي الشيخ 'صباح خالد الصباح' علي هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
وان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، جار حاليا و يستمر لثلاثة أيام بمشاركة عدد من النشطاء في مجال القطاع المصرفي والتجار والمسؤوليين السياسيين الرفيعين لحوالي 50 دولة من أرجاء العالم وسيلقي ظريف يوم غد الأربعاء كلمة في هذا المؤتمر.
وقال ظريف قبل ساعات قلائل وبعيد وصوله الي الكويت وفي معرض شرحه لإهدافه المنشودة من هذه الزيارة قال، انه قد سافر الي الكويت بهدف المشاركة في مؤتمر إعادة العراق الدولي مضيفا، ان إستقرار العراق وتحقيقه التقدم مهم بالنسبة لنا للغاية وإن إيران كانت دوما ولا تزال الي جانب الشعب العراقي.
وفي إشارة الي عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، نوه الي مساعدات إيران الي العراق حكومة وشعبا في سبيل مكافحة الدواعش والجماعات التكفيرية الأخري في هذا البلد مضيفا، إن إيران بلد إلتزم بكافة تعهداته التي وعد بها خلال المؤتمر السابق لإعادة إعمار العراق ونحن حاليا نتعاون مع العراق في مجال الطاقة بما فيها الغاز والكهرباء.
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سياسي

محمد جواد طريف

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مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

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ظريف يلتقي نظيره الكويتي

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