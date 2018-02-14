لدي وصوله الكويت؛

ظريف : منطقة غرب اسيا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون التعاون بين البلدان الاقليمية

طهران / 13 شباط / فبراير / ارنا - قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفي معرض التنويه الي مقترح ايران لتاسيس منتدي الحوار الاقليميي، قال ان منطقة الخليج الفارسي وغرب اسيا لن تنعما بالامن والاستقرار من دون التعاون بين البلدان الاقليمية.

جاءت تصريحات ظريف هذه مساء اليوم الثلاثاء لدي وصوله الكويت؛ لافتا الي ان الهدف من زيارته والوفد المرافق للكويت هو المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق؛ ومؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كبيرة الي الاستقرار والتقدم في العراق وقد وقفت الي جانب الشعب العراقي دوما.
وتابع وزير الخارجية قائلا، ان ايران التزمت دوما بالوعود التي قطعتها خلال المؤتمرات السابقة حول اعادة اعمار العراق؛ واضاف : لدينا تعاون في مجال الطاقة بما يشمل الغاز والكهرباء مع العراق اليوم؛ منوها الي دعم الجمهورية الاسلامية للشعب العراقي خلال حربه ضد داعش والجماعات التكفيرية في هذا البلد.
وصرح ظريف ان الشركات الايرانية ومنها شركات انشاء الطرق بدأت تعاونها مع العراق في الوقت الذي لم تكن هناك بلدان كثيرة تنشط في هذا البلد؛ مبينا ان ذلك يمثل مدي تواجدنا الجاد للمساهمة في اعادة اعمار العراق.
وفي معرض الردّ علي سؤال بشان حضور مسؤولة السياسة الخارجية لدي الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني في مؤتمر الكويت وهل ان ظريف سيجري محادثات مع الاخيرة؟ قال وزير الخارجية الايراني انه في حال توفر الفرص سيجري لقاءات مع شخصيات كويتية وعراقية كما سيلتقي بالسيدة موغيريني.
وخلص وزير الخارجية الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تؤكد علي الدوام ضرورة التعاون بين الدول الاقليمية ومنطقة الخليج الفارسي؛ لافتا في هذا السياق الي مقترح تاسيس منتدي الحوار الاقليمي الذي تقدمت به ايران منذ العام 1986 وذلك عبر رسالة من السيد ولايتي الي الامين العام للامم المتحدة في حينه، حيث اكد فيها ضرورة التعاون بين دول المنطقة.
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ظريف : منطقة غرب اسيا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون التعاون بين البلدان الاقليمية

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