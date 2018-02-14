كشف وضبط اكثر من 4 اطنان و500 كيلوغرام من المخدرات في محافظتي هرمزغان وسيستان وبلوجستان

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة هرمزغان العميد عزيز الله ملكي في تصريح له اليوم الثلاثاء ان قوات وحدة مكافحة المخدرات في شرطة محافظة هرمزغان تمكنت من كشف وضبط طنين و800 كيلوغرام من انواع المخدرات خلال عمليات منفصلة ضد عصابات التهريب.

واضاف ان هذه المخدرات شملت طنين و673 كيلوغراما من مادة الافيون و62 كيلوغراما من مادة الحشيش و65 كيلوغراما من مادة الهيروئين.

من جهه اخري قال قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري في تصريح له اليوم الثلاثاء انه تم كشف وضبط طن و739 كيلوغراما من مادة الافيون خلال اشتباكات مسلحة مع المهربين في هذه المحافظة مشيرا الي اعتقال ثلاثة مهربين ومصادرة قطعتين من الاسلحة الخفيفة خلال هذه العمليات.

انتهي**2018 ** 1837

