موتمر الخليج الفارسي الدولي يدرس تطوير سواحل جنوب ايران

وقال رئيس مركز دراسات المناخ عباس رنجبر اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا ان موسسة الارصاد الجوية في ايران ستعقد هذا الموتمر بالتعاون مع المنظمة العالمية للارصاد الجوية ووزارة النقل وبناء المدن ومنتدي دراسات المناخ العلمية في البلاد تحت شعار 'التنميه المستديمة لمنطقة مكران؛ تحديدات وآليات' في مبني المكتبة الوطنية في البلاد خلال يومي 17 و18 شباط/فبراير الحالي.

واضاف ان هذا الموتمر سيتمحور حول الارصاد الجوية البحرية ودراسات المحيطات الميدانية الهندسية البحرية والتكنولوجيات الحديثة للعلوم البحرية للمحيطات واستخدام الموارد البحرية والبيئة البحرية واقتصاد البحار.

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