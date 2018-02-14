الأمين العام لحركة النجباء يزور روضة شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان

طهران -13 شباط - فبراير - ارنا - أكد الأمين العام لحركة 'النجباء' العراقية الشيخ أكرم الكعبي وقوف الحركة الي جانب حزب الله، قائلًا 'لن نتوقف حتي تحرير كامل القدس الشريف وسنصطفّ بوجه الكيان الصهيوني في كل منطقة من محور المقاومة'.

كلام الكعبي جاء إثر زيارته روضة الشهداء في الغبيري بمناسبة ذكري استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، وقراءته سورة الفاتحة علي أرواح شهداء المقاومة الإسلامية، وزيارته أيضًا مرقد شيخ شهداء المقاومة الإسلامية راغب حرب، وسيد شهداء المقاومة الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي.
وشدّد الكعبي علي 'أننا لن نتوقف حتي إبعاد الخطر والقضاء علي الكيان الصهيوني وتحرير كامل القدس الشريف'، مضيفًا 'سنواجه المعتدين من خلال التكاتف مع الجيش السوري وقوات المقاومة الإسلامية'.
الكعبي وصف إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من قبل الجيش السوري بـ'العمل الشجاع'، وتابع 'الجيش السوري أثبت قدرته في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب'.
وأشار الكعبي الي أن 'أمريكا اضطرت للتدخل المباشر وقصف قوات الحشد الشعبي للدفاع عن عصابات 'داعش' الإرهابية بعدما تلقّت هزائم متتالية من القوات العراقية، كذلك تدخل سلاح جو الكيان الصهوني وقصف مقرات الجيش السوري لكي يثبت مرة أخري بأنه الداعم الأساسي للإرهابيين علي الأراضي السورية، وذلك بهدف الحدّ من هزائم العصابات الإرهابية التي تحارب نيابة عنه'.
المصدر : العهد
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حزب الله لبنان

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الأمين العام لحركة النجباء يزور روضة شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان

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