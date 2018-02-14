شريعتمداري: أكثر من 33 بالمئة.. حصة صناعة إنتاج السيارات من إجمالي الناتج المحلي

وأضاف شريعتمداري اليوم الثلاثاء خلال الملتقي الدولي الخامس لصناعة إنتاج السيارات الإيرانية، 'انه لمن الضروري اتخاذ خطوات نحو الأمام في سبيل دعم صناعة إنتاج السيارات الإيرانية'.

وفي معرض تهنئته بمناسبة مرور 39 عاما علي إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية قال، انه 'في طليعة إنتصار الثورة الإسلامية، كان يتم تجميع 160- 170 ألف سيارة أجنبية في البلاد الا ان اليوم تنتج ما يعادل مليون و650 ألف سيارة سنويا'.

كما أشار هذا المسؤول الي حضور حوالي 1300 صانع لقطع غيار السيارات في مختلف أرجاء البلاد معتبرا هذا، بادرة جيدة للحركة نحو الأمام في مجال إنتاج السيارات في البلاد.

وأكد، نحن اليوم نرحب بالإستثمارات الأجنبية في صناعة إنتاج السيارات الإيرانية ونرحب بكافة المستثمرين الذين يرغبون في المساهمة في هذه الصناعة حتي بأكثر من 50 بالمئة.

يذكر، انه شارك في الملتقي إضافة الي ألف و560 شخصا من ذوي الخبرة والنشطاء في مجال صناعة إنتاج السيارات في البلاد، شارك ضيوف أجانب من ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والصين وتايوان والهند وروسيا وتركيا والعراق وتركمنستان وإيطاليا.

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