مصدر مسؤول : شركة سایبا الایرانیة حققت ارباحا بقیمة 8 ملیارات دولار

طهران / 13 شباط /فبرایر / ارنا – قال مدیر مجموعة 'سایبا' الایرانیة لصناعة السیارات فی ایران 'محسن جهرودی' ان الشركة حقّقت ارباحا بقیمة 8 ملیارات دولار عبر مبیعاتها المحلیة التی شملت قطع غیار السیارات خلال العام الماضی.

وفی كلمته الیوم الثلاثاء خلال الملتقي الدولی الخامس لصناعة السیارات بطهران، لفت جهرودی الي ان اجمالی حجم المبیعات للصناعات الخاصة بالسیارات یزید سنویا عن 3 الاف ملیار دولار .
وفیما اشار الي ان ایران تحتل المركز الخامس عشر بین الدول ذات الصدارة فی مجال انتاج السیارت، صرح المدیر التنفیذی لشركة سایبا ان اجمالی عدد المنتجین لقطع غیار السیارات فی البلاد یبلغ حالیا الف و200 شخصا؛ مضیفا ان الطاقة الانتاجیة فی مجال تصنیع السیارات فی ایران تبلغ ملیون و700 الف سیارة سنویا.
ونوّه جهرودی الي انه سیتم خلال العام القادم الكشف عن نموذج حدیث من السیارات ذات الجودة العالیة لدي شركة سایبا وذلك من خلال التعاون المشترك بین الشركة الایرانیة ورینو الفرنسیة.
وفیما اشار الي انطلاق التعاون بین سایبا وشركة ستروین خلال العام الماضی، قال المسؤول الایرانی ان 30 بالمئة من منتجات هذه الشركة سیتم تصدریها الي خارج البلاد.
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ارباحا بقیمة 8 ملیارات

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مصدر مسؤول : شركة سایبا الایرانیة حققت ارباحا بقیمة 8 ملیارات دولار

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