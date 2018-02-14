وزارة النفط تدرس نتائج دراسات شركتين اجنبيتين لتطوير حقلين للنفط في ايران

طهران/13شباط/فبراير-ارنا- قامت شركة النفط الوطنية الايرانية ببحث نتائج دراسات شركة 'او.ام.وي' النمساوية في حقل 'بايدار غرب' وشركة 'زاروبس نفط' الروسية في حقلي 'بايدار غرب 'و'آبان'.

واعلنت الشركة اليوم الثلاثاء ان لجنة مستشاري قسم ادارة المخازن عقدت جلستها ال148 لبحث دراسات هاتين الشركتين لتطوير حقلي 'بايدار غرب وآبان'.
وتم التوقيع علي مذكرة التفاهم بين شركة النفط الوطنية الايرانية والشركة الروسية لانجاز دراسات حول هذين الحقلين في تموز/يوليو 2016.
كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة النمساوية بهدف انجاز دراسات حول عدد من الحقول بما في ذلك حقل بايدار غرب.
ويعتبر حقلا 'ابان وبايدار غرب' من الحقول المشتركة بين ايران والعراق .
وقدر عقدت لحد الان 36 مذكرة تفاهم لدراسة الحقول النفطية والغازية مع الشركات المحلية والاجنبية واستلمت 45 دراسة من الدراسات التي تمت حول هذه الحقول.
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وزارة النفط تدرس نتائج دراسات شركتين اجنبيتين لتطوير حقلين للنفط في ايران

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