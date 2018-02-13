وزير العلوم: موضوع وفاة كاووس سيد إمامي قيد المتابعة

طهران/13 شباط/فبراير/إرنا- قال وزير العلوم والأبحاث والتقنية 'منصور غلامي'، ان موضوع وفاة كاووس سيد إمامي الذي كان إستاذا بجامعة الإمام الصادق عليه السلام، موضوع إداري تم تقديم الشكوي بشأنه وهو قيد المتابعة.

وأضاف غلامي اليوم الثلاثاء علي هامش إقامة الملتقي العام الواحد والستين لمساعدي رؤساء جامعات البلاد الذي عقد بجامعة الزهراء سلام الله عليها في طهران، 'إن وزارة العلوم في حال متابعة هذه القضية'.
يذكر، ان كاووس سيد إمام الذي كان إستاذا بجامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، توفي يوم 8 شباط/فبراير الجاري في سجن إوين إثر الإنتحار شنقا.
وكان قد أعلن المدعي العام بطهران 'عباس جعفري دولت آبادي'، ان كاووس سيد إمامي كان أحد الأفراد المعتقلين بتهمة التجسس وتجميع المعلومات المصنفة للبلاد تحت غطاء تنفيذ بعض المشاريع البيئية'.
وحسب جعفري دولت آبادي، 'بما أن كاووس سيد إمامي، كان علي علم بالإعترافات التي تمت ضده وكذلك الإعترافات التي صرح بها بنفسه، مع الأسف بادر الي الإنتحار في السجن'.
وكان قد وضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'سيد حسين نقوي حسيني' اليوم الثلاثاء عن بعض تفاصيل وفاة كاووس سيد إمامي قائلا، انه 'واضح لنا تماما ان كاووس سيد إمامي قد إنتحر'.
كما كان قد أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'علاء الدين بروجردي' يوم أمس الإثنين عن عقد جلسة بحضور نائب رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي مطهري' لمناقشة موضوع وفاة 'كاووس سيد إمامي' في سجن إوين.
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وزير العلوم: موضوع وفاة كاووس سيد إمامي قيد المتابعة

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