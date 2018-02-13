خلال اللقاء مع بروجردي؛

مسؤول فرنسي : النشاطات الصاروخية في ايران قانونية

طهران / 13 شباط / فبراير / ارنا - اكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الفرنسية 'جوستين ويس' علي اهمية الحفاظ عن الاتفاق النووي؛ واصفا البرامج الصاروخية الدفاعية في ايران بانها نشاطات مشروعة.

جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي في لقائه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي اليوم الثلاثاء؛ مضيفا، ان هدف (بلاده) 'لا يكمن في تغيير الاتفاق النووي وانما العثور علي حلّ منطقي للاستمرار في هذا الاتفاق'.
وتابع القول ان فرنسا وايران تواجهان تحديّات مشتركة حيال القضايا السياسية الاقليمية وبما يتيح للبلدين فرص التعاون والتقارب الفكري وصولا الي نتائج مناسبة في هذا الاطار.
الي ذلك اكد بروجردي في هذا اللقاء، علي الاتحاد الاوروبي بوصفه يضم مجموعة من الدول القوية وزاخرة بالطاقات الوفيرة ان يتخذ مواقف اكثر جدية في مقابل القرارات الامريكية وتهديدها بترك الاتفاق النووي.
واعرب رئيس اللجنة النيابية والسياسة الخارجية عن ارتياحه من تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران وباريس في مرحلة مابعد الاتفاق النووي؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية تولي اهمية دوما الي تعزيز التعاون الثنائي وبما يشمل مختلف المجالات مع فرنسا؛ ومضيفا ان مجلس الشوري الاسلامي يدعم الجهود الهادفة الي تطوير هذه العلاقات.
وتطرق بروجردي الي الازمات الراهنة في المنطقة، مؤكدا انها ناجمة عن محاولات امريكا في تغيير الانظمة السياسية لدي البلدان الاقليمية والتي لم تثمر عن اي نتائج سوي الهزيمة لها.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

مسؤول فرنسي

بروجردي

النشاطات الصاروخية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول فرنسي : النشاطات الصاروخية في ايران قانونية

معظم المشاهدات

وزير النفط العراقي السابق: الثورة الاسلامية ابرز حركة شهدناها خلال العقود الاخيرة

وزير النفط العراقي السابق: الثورة الاسلامية ابرز حركة شهدناها خلال العقود الاخيرة

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن `فيتنام` ان ابقت قواتها في العراق

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن 'فيتنام' ان ابقت قواتها في العراق

السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

عصائب اهل الحق: العراق لايحتاج لأي وجود اجنبي علي اراضيه

عصائب اهل الحق: العراق لايحتاج لأي وجود اجنبي علي اراضيه

أحدث الأخبار

وزارة النفط تدرس نتائج دراسات شركتين اجنبيتين لتطوير حقلين للنفط في ايران

وزارة النفط تدرس نتائج دراسات شركتين اجنبيتين لتطوير حقلين للنفط في ايران

وزير العلوم: موضوع وفاة كاووس سيد إمامي قيد المتابعة

وزير العلوم: موضوع وفاة كاووس سيد إمامي قيد المتابعة

مسؤول فرنسي : النشاطات الصاروخية في ايران قانونية

خلال اللقاء مع بروجردي؛

مسؤول فرنسي : النشاطات الصاروخية في ايران قانونية

سائرون علي نهج الخميني لمواجهة التحديات

سفير ايران لدي بيروت في مهرجان بذكري الثورة الايرانية:

سائرون علي نهج الخميني لمواجهة التحديات

انخفاض انتاج الاوبك بمقدار 8100 برميل يوميا خلال شهر يناير

انخفاض انتاج الاوبك بمقدار 8100 برميل يوميا خلال شهر يناير

موضوعات مرتبط