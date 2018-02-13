انخفاض انتاج الاوبك بمقدار 8100 برميل يوميا خلال شهر يناير

طهران/13 شباط/ فبراير/ ارنا- جاء في تقرير منظمة الدول المصدرة للنفظ (اوبك) ان انتاج المنظمة انخفض بمقدار8100 برميل يوميا في شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 .

وذكر التقرير ان انتاج الخام الفنزويلي بلغ مليونا و 600 الف برميل يوميا خلال شهر يناير مسجلا تراجعا بمقدار 47 الفا و 300 برميل يوميا .
كما غطي ارتفاع انتاج الخام العراقي والليبي والسعودي بعض النقص من الخام الفنزويلي.
وقد بلغ انتاج العراق خلال شهر يناير 4 ملايين 435 الف برميل بزيادة مقدارها 30 الفا و 200برميل وانتاج السعودية 9ملايين 977 الف برميل بزيادة مقدارها 23 الفا و 300برميل وانتاج ليبيا 978 الف برميل بزياة 21 الف برميل .
وبلغ انتاج الخام الايراني خلال شهر يناير 2018 ثلاثة ملايين و 829 الف برميل مسجلا تراجعا بمقدار ثلاثة الاف و400 برميل يوميا مقارنة بشهر ديسمبر 2017 .
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انخفاض انتاج الاوبك بمقدار 8100 برميل يوميا خلال شهر يناير

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