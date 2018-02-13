انخفاض انتاج الاوبك بمقدار 8100 برميل يوميا خلال شهر يناير

وذكر التقرير ان انتاج الخام الفنزويلي بلغ مليونا و 600 الف برميل يوميا خلال شهر يناير مسجلا تراجعا بمقدار 47 الفا و 300 برميل يوميا .

كما غطي ارتفاع انتاج الخام العراقي والليبي والسعودي بعض النقص من الخام الفنزويلي.

وقد بلغ انتاج العراق خلال شهر يناير 4 ملايين 435 الف برميل بزيادة مقدارها 30 الفا و 200برميل وانتاج السعودية 9ملايين 977 الف برميل بزيادة مقدارها 23 الفا و 300برميل وانتاج ليبيا 978 الف برميل بزياة 21 الف برميل .

وبلغ انتاج الخام الايراني خلال شهر يناير 2018 ثلاثة ملايين و 829 الف برميل مسجلا تراجعا بمقدار ثلاثة الاف و400 برميل يوميا مقارنة بشهر ديسمبر 2017 .

انتهي**م م** 1837

