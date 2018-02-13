قائد البحرية للحرس الثوري :

السفن الامريكية مطالبة باستخدام الممر الذي تحدّده ايران للعبور من الخليج الفارسي

طهران / 13 شباط /فبراير / ارنا – اعلن قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية 'العميد علي فدوي' ان المجلس الاعلي للامن القومي الايراني حدّد ممرا مائيا في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان للسفن الامريكية و6 دول تابعة لها؛ مؤكدا ان هذه السفن ملزمة بان تسلك هذا الممر لغرض العبور من هذه المناطق.

وفي كلمته خلال الملتقي الخامس للمؤسسات البحرية (الايرانية) اليوم الثلاثاء، قال العميد فدوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقا من سيادتها في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، حدّدت ممرا مائيا للسفن الاجنبية والامريكية في هذه المناطق؛ مضيفا انها لم تنتهك هذه القوانين حتي الان.
وشدد القائد العسكري الايراني اهمية الحماية عن البيئة البحرية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مصرحا : لن نسمح للسفن الاجنبية بان تفرغ مياه الموازنة لديها في هذه المناطق البحرية.
وفي سياق متصل لفت قائد سلاح البحر التابع لحرس الثورة الاسلامية الي انه سبق (للسلطات الايرانية) ان احتجزت سفينة هندية اثر قيامها بتفريغ خزانات مياه الموازنة لديها بالقرب من جزيرة لاوان (جنوب)، حيث تم الافراج عنها بعد فترة، فيما عمدت السلطات الهندية لذات الاسباب الي احتجاز سفينة ايرانية (في مياه) الهند علي مدي عامين.
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الممر الذي تحدّده ايران

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السفن الامريكية مطالبة باستخدام الممر الذي تحدّده ايران للعبور من الخليج الفارسي

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قائد البحرية للحرس الثوري :

السفن الامريكية مطالبة باستخدام الممر الذي تحدّده ايران للعبور من الخليج الفارسي

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