السفن الامريكية مطالبة باستخدام الممر الذي تحدّده ايران للعبور من الخليج الفارسي

وفي كلمته خلال الملتقي الخامس للمؤسسات البحرية (الايرانية) اليوم الثلاثاء، قال العميد فدوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقا من سيادتها في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، حدّدت ممرا مائيا للسفن الاجنبية والامريكية في هذه المناطق؛ مضيفا انها لم تنتهك هذه القوانين حتي الان.

وشدد القائد العسكري الايراني اهمية الحماية عن البيئة البحرية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مصرحا : لن نسمح للسفن الاجنبية بان تفرغ مياه الموازنة لديها في هذه المناطق البحرية.

وفي سياق متصل لفت قائد سلاح البحر التابع لحرس الثورة الاسلامية الي انه سبق (للسلطات الايرانية) ان احتجزت سفينة هندية اثر قيامها بتفريغ خزانات مياه الموازنة لديها بالقرب من جزيرة لاوان (جنوب)، حيث تم الافراج عنها بعد فترة، فيما عمدت السلطات الهندية لذات الاسباب الي احتجاز سفينة ايرانية (في مياه) الهند علي مدي عامين.

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