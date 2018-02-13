مسؤول برلماني: إنتحار كاووس سيد إمامي واضح لنا تماما

طهران/13 شباط/فبراير/إرنا- وضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي عن بعض تفاصيل وفاة كاووس سيد إمامي قائلا، انه 'واضح لنا تماما ان كاووس سيد إمامي قد إنتحر'.

وتابع سيد حسين نقوي حسيني، إن أفراد عائلة السيد إمامي أيضا شاهدوا مقطع الفيديو الخاص بإنتحاره وإن كافة أعضاء اللجنة كذلك أيدوا حدوث الإنتحار.
كما أضاف، ان أخاه كذلك شاهد جثته ولم ير أي أثر عليها سوي آثار الشنق وان أفراد أسرته بعد مشاهدة الفيديو الخاص بإنتحاره إقتنعوا بهذا الأمر ولم يطالبوا بتشريح جثته.
وفي معرض إجابته علي سؤال آخر حول الأفراد المعتقلين باتهام التجسس، وانه ما هي علاقة المواضيع البيئية بالتجسس قال، إنه 'علي الجهات القانونية والأمنية إبداء الرأي حول هذا الموضوع لأن الأقاويل المثارة حوله كثيرة'.
وأضاف، 'نحن لدينا علم بأنه كانت مجموعة ما تعمل علي التجسس (تحت غطاء تنفيذ بعض المشاريع البيئية) ونعلم بانها مع أي أجهزة أمنية كانت علي علاقة، لكن إسمحوا أن يُعلن هذا الموضوع الجهات الرسمية'.
يذكر، ان كاووس سيد إمام الذي كان إستاذا بجامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، توفي يوم 8 شباط/فبراير الجاري.
وكان قد أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الإسلامي 'علاء الدين بروجردي' يوم أمس عن عقد جلسة بحضور نائب رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي مطهري' لمناقشة موضوع وفاة 'كاووس سيد إمامي' في سجن إوين.
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إنتحار كاووس سيد إمامي

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مسؤول برلماني: إنتحار كاووس سيد إمامي واضح لنا تماما

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