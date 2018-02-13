الاجتماع الاقتصادي الثالث المشترك بين ايران وافغانستان

كابول/13 شباط/ فبراير/ ارنا- اعلن الناطق باسم غرفة تجارة افغانستان «سيام بسرلي» انه خلال الشهرالقادم سيعقد في طهران الاجتماع الاقتصادي الثالث المشترك بين ايران وافغانستان .

وطلب «سيام بسرلي» في تصريح له اليوم الثلاثاء من المستثمرين الايرانيين العمل في افغانستان وقال ان الغرفة كانت ولازالت تطلب من السلطات الافغانية ايجاد حوافز للمستثمرين الايرانيين ليتمكنوا من الدخول في مشاريع مشتركة و الاستثمار فيها .
وقال 'بسرلي' ان من اهداف الاجتماع الذي سيعقد اواخر الشهر القادم التاكيد علي تطوير العلاقات التجارية والترانزيت بين ايران وافغانستان وايجاد حلول عملية للمشاكل التي تعيق تنميتها وكذلك مناقشة اعادة افتتاح المصارف الافغانية في ايران وخاصة في منطقة جابهار الحرة.
وتشير احصائيات غرفة تجارة افغانستان ان مستوي التبادل التجاري بين البلدين حاليا يبلغ ملياري دولار سنويا بزيادة ملموسة مقارنة بالسنين الماضية.
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الاجتماع الاقتصادي الثالث المشترك بين ايران وافغانستان

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