ظریف یغادر الي الكویت للمشاركة فی مؤتمر اعادة اعمار العراق

وتستضیف الكویت مؤتمردولیا لاعادة اعمار العراق علي مدي 3 ایام بمشاركة سیاسیین ومسؤولین فی المجالات المصرفیة عن نحو 50 دولة فی انحاء العالم.

ویهدف المؤتمر الي جمع المساعدات المالیة بمختلف مصادرها الدولیة لغرض اعادة اعمار العراق وخاصة المناطق المتضررة من الحرب فی هذا البلد؛ وتوفیر ارضیات مناسبة لتسویة جذریة للنزاعات الداخلیة، واعادة تحدیث الطاقات المحلیة والوطنیة، وتعزیز النسیج الاجتماعی وایجاد توازن بین عملیة اعادة الاعمار والبرامج الهادفة الي تعزیز المصالحة الوطنیة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبیة الي العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی اكد امس الاثنین ضرورة المساهمة الحقیقیة وغیر المشروطة من قبل المجتمع الدولی فی اعادة اعمار العراق؛ مصرحا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لن تتردد فی مساندة الشعب والحكومة فی هذا البلد كما سبق لها ان وقفت الي جانب العراق فی مكافحة الارهاب.

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