شركة رینو المصنعة للسیارات :

فرص العمل لدي رینو ستزداد بنسبة 10 اضعاف خلال المرحلة الجدیدة من التعاون مع ایران

طهران / 13 شباط / فبرایر /ارنا - توقع مدیر المكتب الاقلیمی لشركة رینو المصنعة للسیارات 'باسكال فلتن' انه من خلال تدشین المرحلة الجدیدة للتعاون بین هذه الشركة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ستشهد فرص العمل داخل الشركة فی ایران زیادة لنحو 10 اضعاف؛ مضیفا ان حجم استثمارات رینو سیبلغ الي 800 ملیون یورو فی ایران.

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الثلاثاء وعلي هامش الملتقي الدولی الخامس لصناعة السیارات فی ایران، اكد فلتن ان شركة رینو تعتبر شریكة استراتیجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مجال صناعة السیارات؛ مردفا ان تواجد الشركة علي مدي 14 عاما دون توقف فی ایران یتیح امكانیة المضی قدما فی هذا الاطار.
ونوّه المسؤول لدي شركة رینو المصنعة للسیارات، الي استعداد الشركة لدعم منتجی قطع غیار السیارات فی ایران، وبما یتیح لهم الامكانیة فی تعزیز جودة منتجاتهم وبلوغ مستوي المنافسة مع الشركات الدولیة الشهیرة فی هذا المجال.
وفیما اكد حرص شركة رینو علي الاستفادة من الطاقات العلمیة للمهندسین الایرانیین، لفت فلتن الي انه تم فی ذات السیاق ابتعاث 40 كادرا من المتخصصین الایرانیین لغرض تعلیم الكوادر الاخري فی انحاء العالم.
علما ان الملتقي الدولی الخامس لصناعة السیارات فی ایران شهد مشاركة كبیرة لممثلی الشركات المصنعة للسیارات الاجانب من بلدان المانیا وفرنسا وكوریا الجنوبیة والیابان وتایوان والهند وفرنسا وتركیا والعراق وتركمانستان وایطالیا؛ وذلك الي جانب مشاركة محلیة كبیرة تضمنت الف و560 شخصا من الاخصائیین ورجال الاعمال المعنیین فی مجال صناعة السیارات داخل البلاد.
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تزداد بنسبة 10 اضعاف

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فرص العمل لدي رینو ستزداد بنسبة 10 اضعاف خلال المرحلة الجدیدة من التعاون مع ایران

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