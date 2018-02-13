فرص العمل لدي رینو ستزداد بنسبة 10 اضعاف خلال المرحلة الجدیدة من التعاون مع ایران

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الثلاثاء وعلي هامش الملتقي الدولی الخامس لصناعة السیارات فی ایران، اكد فلتن ان شركة رینو تعتبر شریكة استراتیجیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مجال صناعة السیارات؛ مردفا ان تواجد الشركة علي مدي 14 عاما دون توقف فی ایران یتیح امكانیة المضی قدما فی هذا الاطار.

ونوّه المسؤول لدي شركة رینو المصنعة للسیارات، الي استعداد الشركة لدعم منتجی قطع غیار السیارات فی ایران، وبما یتیح لهم الامكانیة فی تعزیز جودة منتجاتهم وبلوغ مستوي المنافسة مع الشركات الدولیة الشهیرة فی هذا المجال.

وفیما اكد حرص شركة رینو علي الاستفادة من الطاقات العلمیة للمهندسین الایرانیین، لفت فلتن الي انه تم فی ذات السیاق ابتعاث 40 كادرا من المتخصصین الایرانیین لغرض تعلیم الكوادر الاخري فی انحاء العالم.

علما ان الملتقي الدولی الخامس لصناعة السیارات فی ایران شهد مشاركة كبیرة لممثلی الشركات المصنعة للسیارات الاجانب من بلدان المانیا وفرنسا وكوریا الجنوبیة والیابان وتایوان والهند وفرنسا وتركیا والعراق وتركمانستان وایطالیا؛ وذلك الي جانب مشاركة محلیة كبیرة تضمنت الف و560 شخصا من الاخصائیین ورجال الاعمال المعنیین فی مجال صناعة السیارات داخل البلاد.

انتهي ** ح ع

