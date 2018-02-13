مسؤول في الخارجية الايرانية:

اسقاط المقاتلة الاسرئيلية شكك في قدرات القوة الجوية لهذا الكيان

طهران/ 13 شباط/ فبراير/ ارنا - قال رئيس الدائرة الأولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الايرانية، انه وبعد التشكيك بقدرات كيان الاحتلال الاسرائيلي في حربي 33 يوما و22 يوما ، فان اسقاط المقاتلة الاسرائيلية اف 16، أثبت مرة اخري هشاشة القوة الجوية لهذا الكيان.

واضاف حميد رضا دهقاني اليوم الثلاثاء في الندوة الخاصة التي عقدت تحت عنوان 'فلسطين وافاق المستقبل'، ان الكيان الصهيوني لايملك قدرات اخري، هذا الكيان يعاني في الداخل من أزمة الشرعية والهوية، ما كان يطرح فقط موضوع قدراته العسكرية، وهذه القدرات باتت موضع شك وسؤال في حرب ال33 يوما ضد لبنان وفي الحروب التي شنها ضد قطاع غزه، وماتبقي له فقط قدراته الجوية والتي يفخر بها، يبدو ان هذا الموضوع هو الاخر اصبح في شك وابهام باسقاط المقاتلة اف 16 .
وعقدت ندوة ' فلسطين وافاق المستقبل' اليوم في مقر لجنة دعم الثورة الاسلامية للشعب الفلسطيني .
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اسقاط الطائرة الاسرائيلية

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اسقاط المقاتلة الاسرئيلية شكك في قدرات القوة الجوية لهذا الكيان

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