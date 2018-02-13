فنانو ماليزيا: ايران آمنة ومستقرة وعند زيارتها ستعشقها

كولالامبور/13 شباط/ فبراير/ ارنا- قال الفنانون وكادر الفيلم السينمائي ( اللحظة الازلية )الايراني الماليزي المشترك بمناسبة عرض الفيلم في ماليزيا : رغم الدعايات المغرضة ضد ايران فان هذا البلد آمن ومستقر وعند زيارته ستعشقه.

و عرض اول فيلم سينمائي ايراني ماليزي مشترك في صالة غولدن اسكرين في كوالالمبور ولقي ترحيبا من قبل عشاق السينما الايرانية.
في حوارمع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) قال كل من 'برناردشولي' المخرج و' زابرينا فرناندز' المنتج و 'نورفزورا' بطلة الفيلم: كانت تجربة اخراج وانتاج وبطولة فيلم تدور احداثه في ايران من التجارب القيمة و نتمني ان تتكرر في اعمال اخري .
قال 'برنارد شولي' مخرج الفيلم حول ايام تواجده في ايران : قمت بزيارة ايران ثلاث مرات والذهاب الي العديد من المناطق المختلفة المتعلقة باحداث الفيلم ومن خلالها تعرفت علي الثقافة والطبيعة والطقوس والعادات والتقاليد الاصيلة للشعب الايراني.
وحول تاثير فيلم اللحظة الازلية في تطوير العلاقات بين البلدين قال 'برنارد شولي' ان محتوي الفيلم مقتبس من ثقافتي البلدين وبرأيي الفيلم احد طرق بيان ثقافة الشعبين لبعضهما البعض وهو جسرا لارتباط البلدين .
فيلم اللحظة الازلية قصة عريسين ايراني - ماليزي يقضون شهر العسل في ايران. واستغرق التصوير في ايران 12 يوما في 43 مكانا مختلفا.
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فنانو ماليزيا: ايران آمنة ومستقرة وعند زيارتها ستعشقها

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