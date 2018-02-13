بدء اعمال الملتقي الوطني لتخليد شهداء محافظة سيستان وبلوتشستان

قدمت محافظة سيستان وبلوتشستان اكثر من الفي شهيد خلال 39 عاما من عمرالثورة الاسلامية ومنهم 494 من الجيش و 786 من الحرس الثوري و 312 من قوات التعبئة (البسيج) و 466 من القوات الامنية وحرس الحدود.

انتهي**م م**2344

