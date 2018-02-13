بدء اعمال الملتقي الوطني لتخليد شهداء محافظة سيستان وبلوتشستان

زاهدان /13 شباط/فبراير/ ارنا- برعاية اللواء 'محمد علي جعفري ' القائد العام لحرس الثورة الاسلامية وبمشاركة العميد' محمد باكبور' قائد القوة البرية للحرس الثوري وعدد من المسؤولين وعوائل الشهداء بدأت صباح اليوم الثلاثاء في زاهدان (شرق ايران) اعمال الملتقي الوطني لتخليد شهداء محافظة سيستان وبلوتشستان.

قدمت محافظة سيستان وبلوتشستان اكثر من الفي شهيد خلال 39 عاما من عمرالثورة الاسلامية ومنهم 494 من الجيش و 786 من الحرس الثوري و 312 من قوات التعبئة (البسيج) و 466 من القوات الامنية وحرس الحدود.
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بدء اعمال الملتقي الوطني لتخليد شهداء محافظة سيستان وبلوتشستان

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