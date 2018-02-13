نوبخت: ایران الاقتصاد الثامن عشر عالمیا

واضاف نوبخت الیوم الثلاثاء فی مؤتمره الصحفی انه و حسب تقریر صندوق النقد الدولی، ان حجم الاستثمار فی البلاد بلغ 81 ملیار دولار فی العام الماضی فیما ارتفع لیبلغ 94 ملیار دولار فی العام الجاری (بدأ 21مارس 2017).

وفی جانب اخر من تصریحاته هنأ نوبخت ذكری انتصار الثورة الاسلامیة واضاف ان مسیرات یوم 22 بهمن (11 شباط) (ذكری انتصار الثورة الاسلامیة) جسدت تمسك الشعب الایرانی بثورته.

وفیما اشار الی انتصار الثورة الاسلامیة رغم العقبات التی وضعتها امامها القوی الكبری، اكد ان ایران تمكنت فی اقل من شهرین بعد انتصار الثورة من تأسیس نظام الجمهوریة الاسلامیة اعتمادا علی اصوات الشعب وتعزیز السیادة الشعبیة الدینیة.

ولفت الی المشاكل التی واجهتها ایران خلال اربعة عقود تلت انتصار الثورة الاسلامیة بما فیها اغتیال عدد كبیر من علمائها و فرض حرب غیر متكافئة علیها لثمانی سنوات و التی الحقت خسائر مادیة وبشریة الی جانب فرض العقوبات الجائرة علی ایران واضاف رغم كل ذلك فان ایران كانت و لازالت رائدة فی مكافحة الإرهاب فی المنطقة.

واوضح انه و حسب تقریر اصدره موقع «ای.اف.ای» فان ایران تأتی بالمركز التاسع عشر عالمیا فی مجال انتاج العلم كما انها تأتی فی صدارة دول المنطقة من ناحیة النمو العلمی.

واضاف انه و رغم ما یعانی منه الشعب من المشاكل فی مختلف المجالات بما فیها الاقتصادیة فان تقریر المصرف العالمی یفید بتفوق ایران علی دول مثل امریكا و روسیا و الصین وتركیا من ناحیة توزیع العائدات.

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