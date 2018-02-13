الرئيس روحاني: لا رجعة عن مسيرة ونهج الثورة الاسلامية

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء في اجتماع مشترك مع المحافظين من كافة انحاء البلاد، ان الشعب الايراني عاقد العزم علي مواصلة المسار الذي بدأه قبل اربعين عاما .

واضاف في الوقت نفسه ان مواصلة هذه المسيرة لا يعني عدم وجود مشاكل في البلاد بل ثمة مشاكل يجب معالجتها.

و في جانب اخر من تصريحاته اكد ان الاستقلال يعني منع الاجانب من التدخل في شؤوننا و مصيرنا، قائلا انه في حال تخيير الشعب الايراني بين التنعم بالاستقلال أو تدخل الاجانب في شؤون البلاد، فان 82 % منهم سيختارون الاستقلال.

كما اشار الرئيس روحاني الي ما بذله الامام الخميني (ره) من الجهود لانقاذ ايران من النظام الملكي الفاسد و اضاف ان الشعب ايراني كان يلتف حول الامام الخميني (رض).

انتهي**1110**2344

