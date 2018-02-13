انطلاق المعرض التخصصی الرابع للصناعات الایرانیة علي ارض معرض بغداد الدولی

وافتتح المعرض، ظهرالاثنین، من قبل سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی العراق ایرج مسجدی ووكیل وزیر التجارة العراقی ولید الموسوی وبحضور اعداد كبیرة من الاعلامیین كما حضر افتتاح المعرض عدد من اعضاء هیئة السلك الدبلوماسی الایرانی فی بغداد وشخصیات سیاسیة ودینیة وتجاریة عراقیة .

واعرب الزائرون عن دهشتهم لجودة الصناعات الایرانیة وقدرتها علي منافسة الصناعات العالمیة ذات الجودة الفائقة، فیما اكدوا ان اسعار البضائع الایرانیة مقایسة بنظیراتها العالمیة تعد اسعارا تنافسیة .

وسیشهد المعرض فی دورته الرابعة عرض الخدمات الفنیة والهندسیة والنفط والغاز والبتروكیمیاویات والماء والكهرباء وتجهیزات المیاه والمجاری الخاص بالبناء والإعمار وبناء الطرق ومشاریع الإسكان اضافة الي المواد الغذائیة والزراعیة والصناعات المرتبطة بها وكذلك عرض الصناعات الفولاذیة والخطوط الصناعیة والسیارات والمستلزمات المرتبطة بها والمكائن والمعدات وعرض خدمات الطباعة والتغلیف من جانب اخر عرض التجهیزات الطبیة والتجمیلیة والصحیة والدوائیة .

ویتمیز المعرض بالشمولیة وعرض المواد المنزلیة والدیكورات الداخلیة والاثاث المنزلیة والمكتبیة والصناعات الیدویة والنسیجیة فضلا عن الصناعات الثقیلة مثل صناعة السیارات ومنتجات اخري .

واكد سفیر الجمهوریة الاسلامیة فی العراق ایرج مسجدی خلال مؤتمر صحفی مشترك مع وكیل وزیر التجارة العراقی ولید الموسوی علي ارض المعرض، ان هذا المعرض سیقام بشكل دائمی علي ارض معرض بغداد الدولی وتم مفاتحة وزارة التجارة العراقیة بهذا الخصوص، وان الاجراءات لاقامة المعرض الدائمی قد اكتملت وتم استحصال الموافقات علي ذلك من جمیع الاطراف المعنیة وعلي راسهم وزارة التجارة العراقیة، وسیتم افتتاح المعرض الایرانی الدائمی قریبا .

فیما اثني وكیل وزیر التجارة العراقی علي جودة الصناعات الایرانیة وقدرتها التنافسیة علي مستوي الصناعات العالمیة المعروفة، واكد ان اقامة المعرض الدائمی للصناعات الایرانیة علي ارض معرض بغداد الدولی ستكون قریبة جدا .

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