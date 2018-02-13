وزير النفط العراقي السابق: الثورة الاسلامية ابرز حركة شهدناها خلال العقود الاخيرة

بغداد/13 شباط/ فبراير/ارنا- اكد السياسي العراقي ووزير النفط السابق، عادل عبد المهدي 'ان الثورة الاسلامية الايرانية لم تنتصر بالقتل والتخريب والفوضي والسحل، بل بالقيادة والوحدة والنظام واستخدام الورود والصدور العارية يستقبلون بها العساكر والدبابات، رغم التضحيات العظيمة في الارواح، رافعين شعار 'ان الدم يهزم السيف'.

وقال عبد المهدي في مقاله الافتتاحي بصحيفة العدالة اليومية التي يتولي الاشراف عليها 'ان دماء الشهداء تهزم جبروت الطغاة. وكلما تقدمت الثورة خطوة، كلما ازداد اليأس والانشقاق في صفوف النظام، مما دفع الشاه وعائلته وكبار المسؤولين لمغادرة البلاد، ليعود الامام ظافراً منتصراً في شباط 1979، في واحدة من اعظم الثورات السلمية في التاريخ، والتي هزت تداعياتها -وما زالت تهز- ليس ايران والمنطقة فقط بل العالم اجمع'.
واشار وزير النفط العراقي السابق الي 'ان الثورة في حقيقتها هي اوسع رد فعل منظم وشامل علي الفراغ والاختلال الحاصلين لبلدان وشعوب المنطقة نتيجة فقدان التوازن الداخلي لحساب التوازن الخارجي وزرع 'اسرائيل'، نعم هناك ابعاد وطنية للثورة، ولكن البعد الاهم هو ان روح الثورة انطلقت ونجحت ساعية للاعتماد علي مكنوناتها القيمية والدينية والتنظيمية الداخلية للتعامل مع نفسها ومع خارجها.. خلافاً لما صار عليه وضع معظم بلدان المنطقة التي باتت مكنوناتها انعكاساً لقيم ومنظومات خارجية زرعت مشوهة وممسوخة في داخلها'.
واعتبر عبد المهدي، الثورة الاسلامية الايرانية 'ابرز حركة شهدناها خلال العقود الاخيرة لرفض الهيمنة والتبعية، ولعودة منطقتنا وشعوبنا الي ذاتها وقدراتها ومنظوماتها. هذا هو جوهر الحدث.. وما ينتشر تحت انظارنا، من اتهامات وتدخلات وحروب ونزاعات وانتشار نفوذ اطراف وافول اخري، هو التداعيات الملازمة لاختلال توازن النظام الاقليمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الاولي والثانية، وولادة مؤلمة وقاسية وبطيئة ومعقدة ومتداخلة لما سيحل مكانها'.
تجدر الاشارة الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية احيت الاحد الذكري السنوية التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بزعامة الامام الراحل الخميني، والتي اطاحت في شباط-فبراير من عام 1979 بنظام الشاه، الذي كان يعد الحليف الرئيسي الاول في المنطقة للولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني الغاصب.
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وزير النفط العراقي السابق: الثورة الاسلامية ابرز حركة شهدناها خلال العقود الاخيرة

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