افتتاح غرفة ايران في جامعة يريفان الحكومة بارمينيا

وفي كلمة القاها بالمناسبة قال رئيس كلية العلاقات الدولية في جامعة يريفان البروفيسور بطروسيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الجارة الوحيدة التي بادرت منذ استقلال ارمينيا الي الاعتراف بها واقامة العلاقات الدبلوماسية معها وافتتاح سفارة لها في يريفان.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتواني عن بذل اي دعم ومساعدة ممكنة لارمينيا في اعوام الاستقلال الصعبة الاولي.

واكد بانه من دون حضور الجمهورية الاسلامية الايرانية لم يكن بالامكان ارساء الامن والاستقرار في منطقة القوقاز الجنوبي.

من جانبه اعتبر السفير الايراني افتتاح غرفة ايران في جامعة يريفان، بانه سيوفر فرصة مناسبة للاساتذة والطلبة الجامعيين الارمن ليتم عبرها تطوير التعاون العلمي والجامعي بين البلدين اكثر من ذي قبل.

واعتبر السفير سجادي طلبة اللغة الفارسية بانهم سفراء المودة والمحبة والصداقة بين الشعبين، معربا عن امله بان يتم من خلال هؤلاء الطلبة التعريف بثقافة وحضارة وتاريخ ايران للشعب الارميني.

انتهي ** 2342

