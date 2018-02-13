الامم المتحدة تدعم مقترحا لايران لمنح جوائز للمشاريع الناجحة بشان المعاقين

نيويورك / 13 سباط / فبراير /ارنا-
اعلن رئيس الاجتماع الـ 56 للجنة التنمية الاجتماعية بمنظمة الامم المتحدة دعمه لمقترح الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يقضي بمنح جوائز للمشاريع الناجحة التي تساعد في رفاهية المعاقين.

وقد اقترح مساعد دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية الايرانية مصباح انصاري في لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للامم المتحدة، بان تقوم المنظمة الدولية بمنح جوائز للنماذج الناجحة في ايجاد المجتمعات الشاملة للمعاقين ونماذج المبدعين لمساعدة المعاقين في انشطتهم وايجاد المدن التي يمكن للمعاقين الوصول اليها بيسر.
وانتقد انصاري تلكؤ الحكومة الاميركية في منح تاشيرة الدخول له ما ادي الي ارجاء كلمته الي الجلسة الاخيرة للجنة.
وعرض خطوطا بيانية ضمن شرحه للاوضاع العالمية للمعاقين في الوصول الي اهداف التنمية المستديمة خاصة في الدول المتقدمة، داعيا الي اعداد واكمال احصائية دقيقة عن اوضاع الاعاقة في الدول من قبل الحكومات والاجهزة المسؤولة.
واكد هذا المسؤول في الخارجية الايرانية اهمية التعاون الدولي وكذلك الاخذ بنظر الاعتبار الخصائص الثقافية والوطنية لكل دولة لتغيير النظرة تجاه الافراد المعاقين في جميع الابعاد الانسانية كجزء لا يتجزا من التنمية المستديمة.
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الامم المتحدة تدعم مقترحا لايران لمنح جوائز للمشاريع الناجحة بشان المعاقين

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