السفير مسجدي: المعرض الايراني الدائم في بغداد يفتتح قريبا

في تصريح ادلي به السفير مسجدي خلال مراسم افتتاح المعرض الاختصاصي للمنتوجات الايرانية في بغداد، الاثنين، بحضور وكيل وزارة التجارة العراقي وليد الموسوي، قال السفير مسجدي انه تم الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارة التجارة العراقية وسيتم قريبا افتتاح المعرض الايراني الدائم في بغداد.

واعرب السفير الايراني عن امله بان تساعد مثل هذه المعارض في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واشار الي ان حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق يبلغ ما بين 6.5 الي 7 مليارات دولار سنويا وقال، ان حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين سيصل الي 12 مليار دولار لو اضفنا الي ذلك بيع النفط والغاز والسياحة الدينية والخدمات الفنية والهندسية.

واعرب عن امله بان يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا واضاف، هنالك في الوقت الحاضر 10 نقاط حدودية للتبادل التجاري بين البلدين بصورة رسمية.

من جانبه عبّر وكيل وزارة التجارة العراقي عن امله بان لا يقتصر عرض المنتوجات الايرانية علي هذه المعارض التي تقام لعدة ايام وان يصار الي اقامة معرض ايراني دائم في بغداد.

واوضح بان وجود المعرض الايراني الدائم يسمح للتجار ورجال الاعمال العراقيين ليكونوا علي اتصال دائم مع نظرائهم الايرانيين الذين ستتوفر لهم مثل هذه الظروف بالمقابل.

واعرب الموسوي عن سروره لجودة المنتوجات المعروضة في هذا المعرض، لافتا الي ان هذا المعرض تشارك فيه اكثر من 120 شركة علي مساحة 3 الاف متر مربع ولمدة 3 ايام حيث تعرض الشركات المشاركة فيه منتوجاتها وامكانياتها في مختلف المجالات منها المواد الانشائية والغذائية والصناعية والاسمنت وبناء السدود وصناعة السيارات والحديد.

واكد وكيل وزارة التجارة العراقي نهج حكومة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع جميع دول العالم والمنطقة خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهي ** 2342

