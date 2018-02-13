القنصل الايراني العام في كويتة:

ايران وباكستان تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري الي 5 مليارات دولار

كويته / 13 شباط / فبراير/ارنا-
اكد القنصل الايراني العام في مدينة كويته الباكستانية محمد رفيعي ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان وقال، ان البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل الثنائي الي 5 مليارات دولار .

وخلال مراسم الاحتفال بذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران في كويته مركز ولاية بلوجستان الباكستانية، اكد رفيعي ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الجارين .
وقال، ان حجم التبادل التجاري الراهن بين البلدين يصل الي مليار و500 مليون دولار سنويا، معربا عن امله في ان يتم رفع مستوي التبادل قريبا الي 5 مليارات دولار .
وحسب اخر احصائية فان حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان خلال الاشهر التسعة الاولي من العام الايراني الجاري سجل نموا بنسبة 49 بالمئة ، وبلغت نسبة نمو الصادرات الايرانية الي باكستان 7 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة لها في العام الماضي فيما بلغت نسبة نمو الصادرات الباكستانية الي ايران 42 بالمائة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة 982 مليون دولار، من ضمنه 634 مليون دولار قيمة الصادرات الايرانية الي باكستان و 348 مليون دولار قيمة الصادرات الباكستانية الي ايران.
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ايران وباكستان تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري الي 5 مليارات دولار

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