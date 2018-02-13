قائد الامن الداخلي في همدان:

غالبية المغرر بهم في الاضطرابات الاخيرة عادوا الي مظلة الثورة

همدان / 12 شباط / فبراير/ارنا-
اعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة همدان غرب ايران العميد بخشعلي كامراني صالح ان غالبية المغرر بهم في الاضطرابات الاخيرة عادوا الي مظلة الثورة.

وفي تصريح ادلي به اليوم الاثنين خلال مراسم احياء الذكري الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، قال العميد بخشعلي، ان بعض الشباب كانوا قد وقعوا خلال الاضطرابات الاخيرة تحت تاثير الدعاية الاعلامية المعادية ولكن ما عدا قلة منهم فان غالبية المغرر بهم قد عادوا الي مظلة الثورة.
واضاف قائد الامن الداخلي في همدان، انه ينبغي تدشين الانترنت الوطني لتوفير امكانية التصدي للاخبار الكاذبة التي تبثها وسائل الاعلام المعادية للثورة.
وتابع قائلا، ان العدو يبادر في الاجواء الافتراضية لبث الانباء الكاذبة وترويج الشائعات لذا ينبغي توفير الاجواء المناسبة للرد علي هذه الانباء.
وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت بنجاح في مجال اقرار الامن المستديم وقدرة الردع والدفاع، لذا فان العدو لا يجرؤ علي التعرض لحدود بلادنا.
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غالبية المغرر بهم في الاضطرابات الاخيرة عادوا الي مظلة الثورة

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