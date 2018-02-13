السفير الالماني في ايران يستعرض ومساعد رئيس الجمهورية التعاون البيئي بين طهران وبرلين

واشار كلانتري في هذا اللقاء الي عدد من التحديات البيئية في ايران وبما يشمل مجالات المياه والتربة والهواء؛ مصرحا ان البلاد يواجه تحديا كبيرا وخاصة في مجال المياه؛ الامر الذي يستدعي اتخاذ قرارات هامة ولاسيما بهدف اصلاح نظام ادارة المصادر المائية واستهلاك اسلوب الزراعة والري في ايران.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحماية البيئة في ايران، ان رئيس الجمهورية مصصم علي ازالة هذه التحديات وخاصة التلوث البيئي؛ وعليه فقد تم اتخاذ قرار بشان تحديث الشاحنات؛ مبينا ان ظروف التعاون متاحة لألمانيا في هذا الخصوص.

من جانبه، اكد السفير الالماني لدي ايران، خلال اللقاء مع رئيس مؤسسة حماية البيئة، اكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون البيئي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار ميشائيل كلور برشتولد الي رغبة الشركات المصنعة للسيارات في المانيا في تطوير التعاون مع ايران وبما يشمل مجال اسطول النقل.

وحول موضوع المياه، لفت السفير الالماني الي زيارة مرتقبة لفريق خبراء ايرانيين الي بلاده من اجل التعرف عن كثب علي جهود المانيا في هذا الخصوص.

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