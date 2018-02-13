ندوة جامعة الأمم المتحدة تشيد بـ أردكانيان

وتم إستعراض إنجازات هذا المعهد وأهدافه المستقبلية اليوم الإثنين خلال ندوة أقيمت من قبل جامعة الأمم المتحدة UNU)) في مدينة درسدن الألمانية بحضور عدد من الخبراء الدوليين المرموقين والمسؤولين الرفيعين الألمان.

وتعتبر جامعة منظمة الأمم المتحدة، مؤسسة حديثة تعني بمجال الإدارة المترابطة للمصادر البيئية، تأسست بهدف تطوير المعرفة والإعلان عن السياسات المحددة من قبل مختلف القطاعات لمنظمة الأمم المتحدة حول طاقات الإدارة المترابطة للمياه والتربة والنفايات ويعد تأسيسها خطوة فاعلة في منحي الحفاظ علي المياه وإنتاج الطاقة وهي تعمل في إطار مختلف المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ولها فروع في المناطق الأخري بالعالم.

يذكر، انه خلال هذه الندوة تمت إزاحة الستار عن كتاب خمس سنوات علي نشاط معهد جامعة الأمم المتحدة خلال العامين 2012 و2017 تحت إدارة رضا أردكانيان.

تجدر الإشارة، ان رضا أردكانيان كان كذلك مؤسسا لبرنامج 'العقد الدولي للماء' في مدينة بون الألمانية منذ عام 2007 حتي 2017.

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