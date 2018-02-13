سعد الحريري: موقفنا موحد إزاء أي تعديات علي لبنان

بيروت/12 شباط/فبراير/ارنا- عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال اجتماع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي استجدت خلال الـ48 الساعة الماضية، والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضد لبنان، لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية والادعاء بملكية الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وخلال الاجتماع، الذي حضر جانبا منه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم واستدعي إليه منسق الحكومة اللبنانية لدي القوات الدولية العميد مالك شمص، تمت متابعة البحث الذي جري في اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والذي تناول الموقف الاسرائيلي من الاعتراض اللبناني علي إقامة الجدار الاسمنتي قبل إزالة التحفظ اللبناني علي النقاط الـ13 علي 'الخط الأزرق' وتأكيد الحدود الدولية للبنان.
كما تناول البحث الموقف اللبناني من الاقتراحات التي قدمها نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني السفير ديفيد ساترفيلد خلال وجوده في بيروت، والتحضيرات الجارية للزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون القيام بها للبنان يوم الخميس المقبل.
كذلك تطرق البحث إلي الموقف اللبناني الموحد حيال التهديدات الاسرائيلية والاقتراحات المقدمة إلي لبنان.
وفي نهاية الاجتماع، غادر الرئيس بري قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح، فيما تحدث الرئيس الحريري إلي الصحافيين فقال: 'استعرضنا التحديات التي نواجهها وتناولنا زيارة ساترفيلد للبنان، وسنبقي علي تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كي يكون موقفنا موحدا ووطنيا في ما يخص اي تعديات علي لبنان'.
اضاف: 'هذا قرار اتخذناه في المجلس الاعلي للدفاع ومجلس الوزراء، واتجاهنا ان يكون موقفنا موحدا ازاء اي تعديات اسرائيلية علي لبنان'.
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سعد الحريري: موقفنا موحد إزاء أي تعديات علي لبنان

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