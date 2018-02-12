المدير العام لشركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد؛

40 بالمئة من صادرات الكهرباء الإيرانية.. حصة شركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد

كرمانشاه/12 شباط/فبراير/إرنا- قال المدير العام لشركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد، ان هذه الشركة تصدر يوميا 500 ميغاواظ من طاقتها الكهربائية الفائضة عبر الشبكة الشاملة للكهرباء في البلاد الي محافظة ديالي العراقية وإن هذا الحجم يشكل 40 بالمئة من صادرات الكهرباء الإيرانية.

وأضاف 'علي جهل أميراني' في تصريح له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، ان حصة كرمانشاه (غرب) من الحجم الإنتاجي اليومي العام للبلاد من الطاقة الكهربائية،تصل الي 800 ميغاواط ويتم ضخ الحجم الفائض منه الي شبكة الكهرباء الشاملة للبلاد.
وأضاف، ان شركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد تقوم يوميا بتصدير 500 ميغاواط بسعر 11 سنتا للفولط الواحد الي العراق عن طريق محطات كهرباء مدينتي سربُل ذهاب وإسلام آباد غرب التابعتين لكرمانشاه.
واعتبر ان أهم مشروع قيد الإنشاء هو مشروع تأسيس محطة كهرباء إسلام آباد التي تبلغ قوتها الإنتاجية اليومية 900 ميغاواط والتي بامكانها تغطية المحافظة بالكامل ومن المقرر تدشينها خلال الصيف المقبل.
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40 بالمئة من صادرات الكهرباء الإيرانية.. حصة شركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد

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