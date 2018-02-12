لاريجاني: الشعب الايراني لن يسمح لاحد بالتدخل في شوون بلاده

طهران/12شباط/يناير- قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الشعب الايراني لن يسمح لاحد بان يتدخل في شوون بلاده.

واشار لاريجاني في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاثنين الي الملحمة التي سطرها الشعب الايراني في مسيرات الذكري ال39 لانتصار الثورة الاسلامية في يوم 22 بهمن (11 شباط) وقال ان علي الاميركان ان يدركوا فحوي مشاركة الشعب الايراني الملحمية في هذه المسيرات مضيفا ان الشعب الايراني قد رد ردا صريحا علي التصرفات البذيئة والتخرصات ؛ اي ان الشعب الايراني ومن خلال هذه المسيرات اعلن بانه لن يسمح لاحد بان يتدخل في شوون بلاده واذا كان لديه خلاف في وجهات النظر او مشكلة ما فانه سيعالجها في داخل اسرة ايران العظيمة وذات الطاقات العالية من خلال ارادة الشعب لان الاميركان اقل من ان يظهروا في حلة حزن مزيفة للشعب الايراني.
وصرح ان الشعب الايراني العظيم والحضاري والمتجذر فاجأ الغوغائيين واظهر امامهم اصالة ثورته مرة اخري.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

ايران

الثورة الاسلامية

الاميركان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني: الشعب الايراني لن يسمح لاحد بالتدخل في شوون بلاده

معظم المشاهدات

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن `فيتنام` ان ابقت قواتها في العراق

نائب عراقي: اميركا ستقع في مستنقع لايقل خطورة عن 'فيتنام' ان ابقت قواتها في العراق

السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

عصائب اهل الحق: العراق لايحتاج لأي وجود اجنبي علي اراضيه

عصائب اهل الحق: العراق لايحتاج لأي وجود اجنبي علي اراضيه

روحانی: العام القادم ینبغی أن یشهد تعزیزالوحدة الوطنیة أكثر من أی وقت مضي

روحانی: العام القادم ینبغی أن یشهد تعزیزالوحدة الوطنیة أكثر من أی وقت مضي

أحدث الأخبار

قائد سلاح الجو في الجيش الايراني : القدرات الدفاعية الايرانية لا تتعارض وامن المنطقة

خلال اللقاء مع الملحقين العسكريين الاجانب؛

قائد سلاح الجو في الجيش الايراني : القدرات الدفاعية الايرانية لا تتعارض وامن المنطقة

40 بالمئة من صادرات الكهرباء الإيرانية.. حصة شركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد

المدير العام لشركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد؛

40 بالمئة من صادرات الكهرباء الإيرانية.. حصة شركة كهرباء المنطقة الغربية للبلاد

لاريجاني: الشعب الايراني لن يسمح لاحد بالتدخل في شوون بلاده

لاريجاني: الشعب الايراني لن يسمح لاحد بالتدخل في شوون بلاده

حاكم دِهدِز: زلزال دهدز لم يسفر عن أية خسائر بشرية

حاكم دِهدِز: زلزال دهدز لم يسفر عن أية خسائر بشرية

وزارة التربية البحرينية تعيد طباعة 17 ألف نسخة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي بسبب الخليج الفارسي

وزارة التربية البحرينية تعيد طباعة 17 ألف نسخة من كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي بسبب الخليج الفارسي

موضوعات مرتبط