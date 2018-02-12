لاريجاني: الشعب الايراني لن يسمح لاحد بالتدخل في شوون بلاده

واشار لاريجاني في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الشوري الاسلامي اليوم الاثنين الي الملحمة التي سطرها الشعب الايراني في مسيرات الذكري ال39 لانتصار الثورة الاسلامية في يوم 22 بهمن (11 شباط) وقال ان علي الاميركان ان يدركوا فحوي مشاركة الشعب الايراني الملحمية في هذه المسيرات مضيفا ان الشعب الايراني قد رد ردا صريحا علي التصرفات البذيئة والتخرصات ؛ اي ان الشعب الايراني ومن خلال هذه المسيرات اعلن بانه لن يسمح لاحد بان يتدخل في شوون بلاده واذا كان لديه خلاف في وجهات النظر او مشكلة ما فانه سيعالجها في داخل اسرة ايران العظيمة وذات الطاقات العالية من خلال ارادة الشعب لان الاميركان اقل من ان يظهروا في حلة حزن مزيفة للشعب الايراني.

وصرح ان الشعب الايراني العظيم والحضاري والمتجذر فاجأ الغوغائيين واظهر امامهم اصالة ثورته مرة اخري.

انتهي**2018 ** 1837

