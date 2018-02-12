قاسمي: إيران ستواصل القيام بدورها البناء في مساعدة العراق علي إعادة الإعمار

وفي إشارة الي مكانة العراق الهامة لدي إيران كبلد شقيق وجار لها قال، إن وزير الخارجية الإيراني 'محمد جواد ظريف' سيشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق الدولي الذي سيعقد باستضافة الكويت.

وأضاف قاسمي، إن إيران ترحب باقامة هذا المؤتمر وتعتبر مساهمة المجتمع الدولي في عملية إعادة إعمار هذا البلد خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح.

وشدد علي ضرورة مشاركة المجتمع الدولي بصورة خالصة وصادقة وغير مشروطة في عملية إعادة الإعمار هذه مصرحا، 'إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن يساورها الشك أبدا في دعمها للشعب والحكومة العراقية، كما كانت وستبقي إلي جانب الشعب والحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب'.

واستمر الناطق باسم الخارجية، 'كما هو الحال بالنسبة لدور إيران الداعم للعراق في المجالات السياسية والأمنية، فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل القيام بدورها الداعم والبناء في مسار مساعدة العراق علي إعادة الإعمار والتنمية الإقتصادية في حقبة ما بعد داعش'.

وتحتضن الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يتمحور حول تجميع المساعدات المالية لمختلف المصادر الدولية لإعادة إعمار العراق خاصة في المناطق المنكوبة بالحرب وتمهيد الأرضية لتقديم حلول جذرية للنزاعات الداخلية وتحديث قدرات العراق المحلية والوطنية وتعزيز النسيج الإجتماعي لهذا البلد وإيجاد التوازن بين إعادة الإعمار وتنفيذ برنامج المصالحة الوطنية وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية الي هذا البلد.

إنتهي**أ م د** 1837

