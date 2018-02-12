إيران مفخرة للإسلام والعالم الإسلامي وطليعته

وقال أحمد مراني لمراسل إرنا بالجزائر، خلال حفل ذكري انتصار الثورة الإسلامية نظمته سفارة إيران بالجزائر، إن 'ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية شيء عظيم إن كان علي المستوي الداخلي أو علي المستوي الخارجي'، مشيرا إلي أن الإيرانيين، وخلال أكثر من 30 سنة من الحصار كانوا يتقووا إلي أن وصلوا إلي ما هم عليه الآن'.

واعتبر الوزير الجزائري السابق أن 'إيران اليوم مفخرة للإسلام وللعالم الإسلامي، مع غياب العالم الإسلامي والأمة الإسلامية'، مؤكدا أن إيران 'أثبتت أنها طليعة العالم الإسلامي ونحن نفتخر بالمكانة التي بلغتها'.

ورد أحمد مراني علي ادعاءات بعض الأنظمة القائلة بأن إيران تهدد المنطقة بأن 'إيران تشكل فعلا خطرا علي إسرائيل'، مرجعا ذلك إلي كون 'إيران صاحبة مبدأ ولا تشتري في مبادئها'، مضيفا أن الذين يدعون أن إيران خطر علي المنطقة هم عملاء إسرائيل وأمريكا، لأنهم يرون أن الخطر يداهم أسيادهم'.

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