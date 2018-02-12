ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

طهران/ 12 شباط/ فبراير/ ارنا - قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي: إنه لايمكن اعادة النظر في الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال ، وان ايران لن تخضع لإي شرط في برامجها الدفاعية والصاروخية.

واضاف ولايتي اليوم الاثنين في حديث مع الصحفيين علي هامش الاجتماع العالمي لمحبي أهل البيت عليهم السلام، ان المؤكد هو ان ايران وقعت خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بمعية الاطراف الاخري وانها ملتزمة به.
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ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

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