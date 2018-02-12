ولايتي : لايمكن مراجعة الاتفاق النووي بأي شكل من الاشكال

واضاف ولايتي اليوم الاثنين في حديث مع الصحفيين علي هامش الاجتماع العالمي لمحبي أهل البيت عليهم السلام، ان المؤكد هو ان ايران وقعت خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بمعية الاطراف الاخري وانها ملتزمة به.

يتبع.. ** 2344

