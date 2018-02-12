روسيا وتركيا وإيران يعملون علي التوافق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية في أستانا

وقال بوغدانوف، اليوم الاثنين : 'يجري التوافق حاليا. علي الأرجح يعقد الشهر المقبل. وأعتقد أن اللقاء الثلاثي سيعقد في أستانا'.

وكان ميخائيل بوغدانوف قال، في وقت سابق، إن موعد اللقاء القادم في أستانا حول سوريا لم يحدد بعد، ولكنه قريب.

وأوضح بوغدانوف، في تصريحات لوكالة 'سبوتنيك'، أن موسكو تعتبر الحفاظ علي صيغة أستانا حول سوريا ضروريا لأنها تكمل وتعزز مفاوضات جنيف. كما ذكر نائب وزير الخارجية أنه سيتم خلال اللقاء بحث إنشاء منطقة خامسة من مناطق تخفيف التصعيد في عفرين.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: 'نري أنه من الضروري الحفاظ علي هذا الشكل والاستمرار في استخدامه بأكبر قدر ممكن من الفعالية من أجل تحقيق تقدم نحو استعادة السلام في سوريا من خلال تسوية سياسية تستند إلي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولا يعد أستانا بديلا عن ساحة جنيف. فإنه يكمله ويعززه'.

انتهي** 2344

