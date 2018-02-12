مساعدات يابانية لتجهيز مستشفيين في طهران

طهران/12 شباط / يناير/ ارنا- وقعت ايران واليابان اليوم الاثنين علي اتفاقية تنص علي تقديم اليابان مساعدات مالية بمقدار 14 مليون دولار لتجهيز مستشفيين في طهران .

وقال 'محسن اسدي لاري' مستشار وزير الصحة الايراني في مراسم التوقيع : لتطوير اساليب تشخيص الامراض غير المسرية مثل السرطان وامراض القلب والشرايين وكذلك لرفع مستوي الخدمات الطبية، تم الوقيع اليوم علي اتفاقية تنص علي تجهيز مستشفي'امام حسين (ع)' ومستشفي 'ارش' في طهران بالمعدات الطبية من قبل منظمة التعاون الدولي الياباني(جايكا) .
وقال «كولي ياشي» ممثل (جايكا) خلال مراسم التوقيع :ان هذه الاتفاقية كانت علي جدول اعمال الرئيس الايراني 'روحاني' خلال زيارته اليابان في العام 2013 ولقائة «شينزو آبه» رئيس وزراء اليابان .
واضاف قررت الحكومة اليابانية في العام 2017 تجهيز المستتشفيين باحدث الاجهزة لتصوير الأوعية الدموية (آنجيوغرافي) والتنظير (آندوسكوبي) ونظام الأشعة السينية والمنظار بالامواج فوق الصوتية ونظام التشخيص بالامواج فوق الصوتية و انظمة التصوير المقطعي المحوسب (سي تي اسكن) و التصوير بالرنين المغناطيسي ( ام ار اي) و التصوير الشعاعي الرقمي.
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مساعدات يابانية لتجهيز مستشفيين في طهران

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