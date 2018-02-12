الثورة الاسلامية لها دور كبير في نهوض الامة الاسلامية

واضاف ابوشريف في تصريح ادلي به لمراسل ارنا علي هامش مراسم تكريم الذكري السنوية ال 39 لانتصار الثوره الاسلاميه ان الثوره الاسلاميه كان لها دور فاعل في تحريك الامه باتجاه الاسلام كثقافه و منهج حياه و كخط في مواجهه الاستكبار و مواجهه الكيان الصهيوني .

وفي وصفه لمفجر الثورة الاسلامية قال ان 'الامام الخميني كان شخصيه فريدة اثرت في كل المنطقه و في فلسطين تحديدا حيث ساهم في ايجاد توجه كبير نحو الاسلام بعد نحوعشرين سنه من التوجه باتجاه الاتجاهات الوطنيه و القوميه و اليسياريه . معظم الشباب تحولوا باتجاه الاسلام و في الثمانينات بدأ النشاط الاسلامي المقاوم الذي كان له دور كبير في حماية القضيه الفلسطينيه و الحفاظ علي جذوتها في الانتفاضه الاولي و الثانيه و في كل اشكال المقاومه.'

وتابع بالقول :' الامام السيد علي الخامنئي حفظه الله السائر علي نفس النهج طالما يؤكد علي الهويه الاسلاميه في كل لقاءاته و احاديثه و توجيهاته و سياساته ويشير الي ان العدو الحقيقي للامة هو الاستكبار الغربي و الصهيوني و ان الاسلام هو هوية الامة الاسلامية المطلوب منها ان تستقل و ان تتحرر عن الهيمنه الغربيه ولا ترتبط بالغرب .'

وقال ان سماحته يشدد ايضا علي ان النهوض الاسلامي هو شرط اساسي و ان حمل الاسلام و التمسك بالهويه الاسلاميه و الهويه الدينيه و الوحده الاسلاميه هو شرط اساسي لنهوض الامة.

وشدد ' ان معظم الشعوب الاسلاميه تؤمن بالاسلام ، تؤمن به كهويه و منهج للحياة و خط في مواجهه الاعداء لكن الهجمه الغربيه و الصهيونيه من الامم المستبده كبيره لكن بالتاكيد باذن الله تعالي النصر قريب وان كل الحركات الفلسطينيه جاهزه للرد علي الكيان الصهيوني و فتح جبهه جديده في مواجهه هذا الكيان . هذه الجبهه كانت مغلقه طوال خمسين عاما و طال هذا الزمن و باعتقادي انه آن الاوان ان تفتح بشكل حقيقي لان هذا العدو غاصب و يجب ان يرحل عن هذه الارض العربيه الاسلاميه المقدسه .'

وفي معرض رده علي سوال مراسل ارنا حول كيفية التصدي لمؤامرات الاستكبار العالمي بشان فلسطين و القدس الشريف ' قال ابوشريف :'باعتقادي ان الكل يعرف ان مواجهه هذا الكيان و هذه المخططات سيكون بالوحدة والخروج من الهيمنة الامريكية و الصهيونية وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت الطاوله و من فوق الطاوله'.

واعرب عن اسفه الشديد لقيام الكثير من الدول العربيه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني' قائلا انه 'لايمكن تحقيق الوحده في ظل نُظُم عربيه متواطئه مع الكيان الصهيوني.'

ومضي ابوشريف قائلا ان 'الوحده أهم شرط لكي نتحرر من العبوديه و الهيمنه الامريكيه الصهيونيه و الشرط الثاني ان يكون الكيان الصهيوني هو العدو و ليس ايران لانها تقاوم الكيان الصهيوني و تناضل هذا الكيان منذ انطلاق الثوره الاسلاميه .'

وأكد ان 'الكيان الصهيوني ليس قويا . هو قوي بحالة الضعف التي تعيشها الامه العربيه و الاسلاميه و بحاله التفكك و في حاله التبعيه التي تعيشها.'

واوضح 'اقتداءً بالثوره الاسلاميه التي رفعت شعار الحريه و الاستقلال و الجمهوريه الاسلاميه و ان العدو الحقيقي هو الاستكبار الغربي و ربيبته اسرائيل في المنطقه يمكن التوصل الي حل سريع جدا لايمكن لاحد تصوره و عندئذ اسرائيل سوف تتفكك بوحدها و لاتحتاج الي من يفككها حتي .'

علي الصعيد ذاته قالت مديره المكتب النسوي لمؤسسه التنميه و التطوير الاعلامي بهيئه الحشد الشعبي لمراسل ارنا ان 'الثوره الاسلاميه في ايران هي امتداد لثوره الامام الحسين (ع) و هي ثوره ضد الظلم و الجور و ضد الكفر الغربي الصهيوني الامريكي الذي مازال مستمرا في تحطيم معالم الاسلام المحمدي (ص).'

وحول شخصية الامام الراحل(رض) قالت انه 'هو الذي دعا الي الوحده واكد انه ليس هناك اي فرق بين شيعي و سني و هو ضد الاستعمار الصهيو-اميركي .

واضافت ان 'ايران لها دور كبير في اجتثاث الارهاب و مؤازره الجيش العراقي و فصائل المقاومه الشريفه و قد لبت نداء المرجعيه و قدمت الكثير من الشهداء و لها قاده كبار في جبهات القتال و علي رأسهم قاسم سليماني و غيرهم من المجاهدين و من الشهداء ' .

انتهي**1487**1369

