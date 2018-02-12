طهران تكشف عن 'تطور ملحوظ' في العلاقات الأردنية الإيرانية

طهران/ 12 شباط/ فبراير/ ارنا - كشف السفير الإيراني لدي الأردن، مجتبي فردوسي، عن تطور في العلاقات بين طهران وعمان في قطاعات مختلفة وخصوصا في مجال البرلمان والتعاون الاقتصادي.

وقال فردوسي، خلال حفل استقبال في السفارة الإيرانية بمناسبة الذكري الـ39 لانتصار 'الثورة الإسلامية' في إيران، حسب ما نقلته وكالة 'سبوتنيك': 'أعلن في ظل حرص وإرادة مسؤولي البلدين، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة في المجالات المختلفة خاصة في مجال التعاون البرلماني والمجال الاقتصادي نموا ملحوظا'.
وفي عام 2017 جري لقاء بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني والسفير الإيراني، تبعه لقاء بين السفير الإيراني ورئيس مجلس النواب الأردني في مطلع هذا العام ليسلمه دعوة للمشاركة في أعمال الدورة الـ13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2017 زار وفد من غرفة صناعة الأردن إيران وذلك بدعوة من الجهات الرسمية الإيرانية بالتنسيق مع سفارة الجمهورية الإيرانية في الأردن.
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