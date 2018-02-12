إنطلاق مؤتمر الكويت لاعمار العراق علي مستوي الخبراء

وشارك في الجلسة كل من وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي والامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ورئيس الصندوق العراقي للاعمار مصطفي الهيتي ، ومن الجانب الكويتي حضرها رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية – العربية عبداللطيف البدر.

وشهدت الجلسة القاء عدد من الكلمات التي تحدثت عن اهمية المؤتمر ودور المجتمع الدولي في دعم جهود الحكومة العراقية في اعادة الاعمار وتحقيق التنمية في العراق . وذكر بيان صحفي اورده المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط.

وأكد وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي خلال الجلسة الاولي للمؤتمر ان الشعب العراقي ينتظر من المجتمع الدولي موقفا داعما لإعادة الاعمار بعد الوقفة الشجاعة لهذا الشعب في مواجهة ودحر الارهاب وحماية العالم من خطره.

وبين ان الظروف باتت مهيئة للشروع بعمليات اعادة الاعمار في طار الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية لهذا الغرض والتي أمدها 10 سنوات من 2018-2027' لافتا إلي ان 'الجانب المهم في تحقيق التنمية هو وجود الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات' داعيا الشركات العالمية إلي 'الاسفادة من هذه الفرص'.

وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي قد ترأس صباح اليوم الاثنين اجتماعا خاصا ضم كل من رئيس الصندوق العراقي لإعادة الاعمار مصطفي الهيتي ومحافظي صلاح الدين والانبار ووكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان ومدير عام تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط، وجري خلال الاجتماع مناقشة الملفات التي سيتم طرحها خلال جلسات المؤتمر.

وشهد الاجتماع جلسات نقاشية متتالية تتناول البعد الانساني لاعادة الاعمار والحوكمة والمحاسبة الي جانب التعافي والتعايش السلمي فضلا عن دور مؤسسات التنمية الدولية في اعادة الاعمار ودور العون العربي في هذا الشأن.

ويعقد مؤتمر اعادة اعمار العراق خلال الفترة من 12 الي 14 شباط الجاري بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية وسيكون برئاسة خمس جهات هي العراق والكويت والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي.

انتهي** 2344

