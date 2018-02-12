السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

بغداد / 12 شباط / فبراير /ارنا-
اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان ايران بدعمها للديمقراطية واجراء الانتخابات الحرة في العراق، تعلن مرة اخري دعمها لنتائج اصوات الشعب في الانتخابات القادمة.

وفي كلمة له القاها الاحد في المراسم التي اقيمت في السفارة الايرانية ببغداد لمناسبة الذكري الـ 36 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بحضور حشد كبير من المسؤولين العراقيين المدنيين والعسكريين والشخصيات السياسية العراقية والسفراء الاجانب المعتمدين، تحدث مسجدي عن منجزات الثورة الاسلامية وسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول قضايا العراق وعلي الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال السفير الايراني، ان طهران تري بان حل ازمات المنطقة يجب ان يكون من قبل حكومات المنطقة نفسها وان تدخلات الدول من خارج المنطقة من شانها ان تزيد الاوضاع تعقيدا.
كما اكد السفير مسجدي التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بمكافحة الارهاب واضاف، انه في هذا السياق وبطلب من الحكومة العراقية ساعدنا في الاسراع بدحر داعش.
واعتبر السفير الايراني هذا الدعم للعراق لدحر داعش بانه لا ياتي فقط في اطار ارساء الامن في العراق بل في اطار ترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة والعالم ايضا.
وجدد التهنئة للحكومة والشعب العراقي بالانتصار علي داعش واضاف، انه مثلما وقفت ايران الي جانب البلد الصديق والجار العراق في الحرب ضد داعش فانها ستكون بكل خبراتها الي جانب الحكومة والشعب العراقي ايضا في مرحلة اعادة البناء والاعمار.
وقال، انني اري عليّ بان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للشعب العراقي الذي يعتبر بحق اكثر شعوب العالم كرما وضيافة خاصة استضافته الحارة والمخلصة والمسؤولين العراقيين لزوار ائمة اهل البيت (ع) سيما خلال ايام زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).
واقيم علي هامش هذه المراسم معرض للمنتوجات الايرانية واخر للوحات جدارية من السجاد النفيس.
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السفير الايراني ببغداد: طهران تدعم نتائج الانتخابات القادمة في العراق

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