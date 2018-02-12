روسیا: التعاون مع ایران سیستمر لمكافحة الارهاب فی سوریا

وفی تصریح ادلي به لوكالة 'تاس' الروسیة قال جاغاریان، اننا مرتاحون من مستوي الاتصالات بین روسیا وایران فی سوریا ومن ضمنه توفیر الظروف لانشطة مناطق خفض التوتر فی هذا البلد.

واكد ان للبلدین دورا مهما فی الانتصار علي الارهاب واضاف، ان التعاون سیستمر بین ایران وروسیا فی حل وتسویة القضیة السوریة سیاسیا ومكافحة بقایا الجماعات الارهابیة عبر الاتصال مع دولة ثالثة ضامنة للسلام ای الشریك التركی.

وفی جانب اخر من حدیثه اوضح بان الجانبین یناقشان الاتفاق النووی دوما فی الاتصالات بین مسؤولین البلدین، وقال، ننا نؤكد مرة اخري بان ایران ملتزمة تماما بتعهداتها فی اطار الاتفاق النووی.

واردف بالقول، ان ای تغییر لا ینبغی ان یحدث فی هذا الاتفاق.

واضاف جاغاریان، من الطبیعی ان تشعر طهران وموسكو بالقلق حول الاتفاق النووی وهنالك مؤشرات ایضا بان الاوروبیین الذین بذلوا جهودا كبیرة للاتفاق النووی قلقون ایضا.

وقال السفیر الروسی ان موسكو مرتاحة من مستوي التعاون بینها وبین ایران فی اطار الاتفاق النووی.

واشار الي ان وفدا من شركة 'روس اتوم' یزور ایران حالیا للتباحث حول بعض الجوانب العلمیة لمشروع اعادة تصمیم منشاة فوردو وقال : نامل فی ان نشهد قریبا نتائج هذه المباحثات.

انتهي ** 2342

